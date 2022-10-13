Экономическая война между РФ и Западом "находится в деликатном моменте". В то время как Европа "балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается".

Статья с заголовком "Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее" опубликована в американском журнале The Economist.

"То, что может стоить сотни евро в Берлине или Париже этой зимой, в Москве стоит несколько рублей...", – пишет издание.

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs показал "индикатор текущей активности", который дает представление о том, как обстоят дела в экономике из месяца в месяц, пишет издание.

Данные показывают, что экономическая активность в РФ не очень отличается от крупных европейских стран (указано в графике).

"Показатель расходов, подготовленный Сбербанком и еще одним банком, колебался после указа о мобилизации, но с тех пор снова вырос. Производство в автомобильной промышленности, которое несколько месяцев назад практически упало до нуля, также восстановилось, что говорит о том, что производителям удалось получить поставки за пределами Запада. В долларовом выражении ежемесячный импорт товаров в Россию сейчас почти наверняка превышает средний уровень прошлого года", - говорится в издании.

Также издание пишет, что в последних прогнозах, опубликованных 11 октября, МВФ повысил экономические перспективы России на этот год. В апреле предполагалось, что ВВП РФ упадет на 8,5%. Теперь ожидается снижение на 3,4%.

The Economist указывает, что экономические данные говорят о том, что "Россия сможет продолжать борьбу". В конце сентября правительство РФ представило проект бюджета на 2023-2025 годы.

По словам Элины Рыбаковой из отраслевой группы Института международных финансов, бюджет предполагает значительное увеличение военных расходов на ближайшие годы, особенно на внутреннюю "безопасность".

"Избежав экономического коллапса, Путин рассчитывает удвоить ставки как за границей, так и в РФ", - подытожили в издании.

Напомним, ранее сообщалось, что американский сенатор от штата Луизиана Билл Кэссиди считает, что санкции привели только к росту доходов РФ.

Также мы писали, что нефтегазовые доходы РФ в августе превысили ожидаемые на десятки миллиардов рублей.