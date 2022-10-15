Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС, призвав к постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений в Союзе (когда одна страна может заблокировать любое решение ЕС).

Выступая сегодня в Берлине, Шольц указал на необходимость подготовки к приему новых членов ЕС.

"Если геополитическая Европа - это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов - это победа, а не потеря суверенитета. Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире", - подчеркнул Шольц.

Он выступил за более широкую автономию для ЕС, включая военную независимость. Шольц призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году.

Он также призвал страны - члены ЕС урегулировать конфликты в финансовой и миграционной политике. В частности, по мнению Шольца, необходимо принять меры для сокращения нелегальной миграции и одновременно обеспечить приток квалифицированных рабочих из-за рубежа.

Тем временем в Германии число сторонников вступления Украины в ЕС снизилось до 42%.

Как писала "Страна", в Европейском Союзе с конца июня предлагают отказаться от "единогласного" принципа голосования.

По данным Politico, Фонд ЕС не в состоянии возместить расходы стран Евросоюза на поставки оружия Украине.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2024 году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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