Глава администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт сравнил ожидания от поставок в Украину тяжёлых немецких танков "Леопард-2" с ожиданиями нацистов от ракеты "Фау-2" во Вторую Мировую войну, которую называли вундер-ваффе (чудо-оружие).

Таким образом он попытался пояснить почему Германия до сих пор эти танки Украине не поставляет.

"Я бы назвал это синдромом "Фау-2", будто это чудо-оружие магически приводит к тому, что все проблемы просто сами собой исчезнут", - сказал Шмидт.

Танк "Леопард 2", по словам Шмидта, сейчас часто воспринимается почти таким же чудо-оружием, которое может закончить войну. "Однако это не так", - сказал глава администрации Шольца.

Добавим, что Шмидт координирует в администрации канцлера работу спецслужб Германии.

Как писала "Страна", депутаты Европарламента призвали увеличить военную помощь Украине.

Также мы писали, что Украина уже в октябре должна получить первую немецкую систему ПВО IRIS-T.

Впрочем, по данным Bloomberg, пока нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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