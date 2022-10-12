Германия передаст Украине в ближайшие недели новые гаубицы PzH 2000 и РСЗО Mars II.

Об этом сообщает Минобороны Германии, не уточняя объем будущих поставок.

Судя по заявлению, решение было принято на очередной встрече в формате "Рамштайн", которая проходит сегодня в Брюсселе.

"Встреча Рамштайн-Формата в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация, фиктивные референдумы, украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH2000 и MARSII", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне в Украину прибыла немецкая система ПВО IRIS-T.

А вот три остальные обещанные немецкие системы будут поставлены только в следующем году, сообщила глава Минобороны ФРГ.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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