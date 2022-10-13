В Германии снижается поддержка вступления Украины в Евросоюз. Согласно опросу, опубликованному RTL/ntv, в начале октября только 42% немцев (по сравнению с 55% в июне) считают, что членство Украины в ЕС будет правильным решением.

При этом 49% (на 13% больше, чем в июне) выступают против.

Также лишь 30% немцев считают, что Украина способна вытеснить Россию со всех оккупированных территорий и в конечном итоге победить ее. 62% не верят в это.

Тем не менее, санкции против России поддерживают 63%, лишь 30% выступает за их ослабление или отмену.

Правда, при этом 57% немцев считают, что введенные против России санкции вредят Германии больше, чем России. 21% считают, что санкции нанесут больше вреда России, чем Германии. 18% считают, что санкции одинаково навредят Германии и России.

Напомним, что в июне Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году или раньше. Сейчас идут консультации, чтобы начать переговоры о членстве уже в следующем году, однако в Евросоюзе есть "отдельные силы, которые противятся этому".