Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщает Минобороны, не уточняя содержание этих поставок.

Украинский министр обороны Алексей Резников поблагодарил правительство Италии и ее министра обороны Лоренцо Гуэрини.

Отметим, что вчера посольство Италии рекомендовало своим гражданам выехать из Украины.

Также напомним, что на минувшей неделе спикером нижней палаты итальянского парламента стал Лоренцо Фонтана, известный своими пророссийскими взглядами, а также симпатиями к Бенито Муссолини.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.