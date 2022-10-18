Обама призвал Байдена назвать границу, до которой может продолжаться помощь США Украине
Бывший президент США Барак Обама считает, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена должна четко обозначить границы военной поддержки Украины.
В беседе с ведущими подкаста Pod Save America 15 октября политик заявил, что власти США не должны указывать украинцам, "как далеко они должны зайти, на какие уступки должны пойти и так далее".
"В качестве их союзников для нас важно оказывать им финансовую и военную поддержку, делиться разведданными", - полагает Обама.
"В то же время мы должны быть открытыми и честными относительно того, на что мы можем, а на что не можем пойти. Есть границы, которые мы - США, НАТО и другие - должны самостоятельно определить, учитывая риск того, что из конфликта между Россией и Украиной это может перерасти в конфликт между Россией и США, НАТО", - добавил он.
Обама также сказал, что не обладает достаточным объемом сведений, чтобы говорить о том, где должны проходить границы поддержки Киева со стороны Вашингтона.
Между тем 15 октября Байден объявил о выделении Украине военной помощи в размере 725 миллионов долларов.
В пакет кроме прочего войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 23 000 155-мм артиллерийских снарядов и 5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования RAAM.