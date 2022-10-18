Бывший президент США Барак Обама считает, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена должна четко обозначить границы военной поддержки Украины.

В беседе с ведущими подкаста Pod Save America 15 октября политик заявил, что власти США не должны указывать украинцам, "как далеко они должны зайти, на какие уступки должны пойти и так далее".

"В качестве их союзников для нас важно оказывать им финансовую и военную поддержку, делиться разведданными", - полагает Обама.

"В то же время мы должны быть открытыми и честными относительно того, на что мы можем, а на что не можем пойти. Есть границы, которые мы - США, НАТО и другие - должны самостоятельно определить, учитывая риск того, что из конфликта между Россией и Украиной это может перерасти в конфликт между Россией и США, НАТО", - добавил он.

Обама также сказал, что не обладает достаточным объемом сведений, чтобы говорить о том, где должны проходить границы поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Между тем 15 октября Байден объявил о выделении Украине военной помощи в размере 725 миллионов долларов.

В пакет кроме прочего войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 23 000 155-мм артиллерийских снарядов и 5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования RAAM.