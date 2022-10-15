Пентагон опубликовал состав нового пакета помощи от США
В новый пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряди, противорадиолокационные ракеты, а также медикаменты.
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Как заявили в Пентагоне, помощь в области безопасности на сумму до 725 миллионов долларов призвана удовлетворить критически важные потребности Украины в области обороны. Она включает:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
- 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
- 5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования RAAM;
- 5000 противотанковых орудий;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;
- более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;
- стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к нему;
- Медикаменты.
В общей сложности с января 2021 года США выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности.
С 2014 года Соединенные Штаты выделили Киеву более 20,3 млрд долларов ы качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно 17,6 млрд долларов США с начала с начала вторжения России 24 февраля.
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