Накануне Байден объявил об этом пакете помощи. Скриншот из видео

В новый пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряди, противорадиолокационные ракеты, а также медикаменты.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Как заявили в Пентагоне, помощь в области безопасности на сумму до 725 миллионов долларов призвана удовлетворить критически важные потребности Украины в области обороны. Она включает:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • 23 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования RAAM;
  • 5000 противотанковых орудий;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;
  • более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;
  • стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к нему;
  • Медикаменты.

В общей сложности с января 2021 года США выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Киеву более 20,3 млрд долларов ы качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно 17,6 млрд долларов США с начала с начала вторжения России 24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.