В новый пакет военной помощи Украине, о котором накануне объявил президент США Джо Байден, войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряди, противорадиолокационные ракеты, а также медикаменты.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Как заявили в Пентагоне, помощь в области безопасности на сумму до 725 миллионов долларов призвана удовлетворить критически важные потребности Украины в области обороны. Она включает:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

23 000 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 тысяч 155-мм снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования RAAM;

5000 противотанковых орудий;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV;

стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к нему;

Медикаменты.

В общей сложности с января 2021 года США выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Киеву более 20,3 млрд долларов ы качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно 17,6 млрд долларов США с начала с начала вторжения России 24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

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