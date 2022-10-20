Украинские власти были шокированы предупреждением республиканцев, что они прекратят неограниченную помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах.

Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии Financial Times.

"Честно говоря, мы шокированы такими комментариями от Маккарти", — заявил Арахамия.

Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и был уверен, что США будут продолжать поддерживать Киев.

"Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с г-ном Маккарти. Мы получили заверения, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы", - сказал Арахамия.

Также и пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев рассчитывал на "постоянную двухпартийную поддержку" со стороны США в войне с РФ.

Ранее лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выразил намерение сократить помощь Украине, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре.

"Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не будут выписывать Украине чек" - сказал Маккарти.

Накануне Госдеп заявил, что США будут помогать Украине, чтобы обеспечить максимально сильную позицию на переговорах.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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