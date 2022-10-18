Госдеп заявил, что США будут помогать Украине, чтобы обеспечить максимально сильную позицию на переговорах
США намерены обеспечить Украине "максимально сильную" позицию к началу мирных переговоров с Россией.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид на брифинге.
"США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров", - сказала Донфрид.
Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена должна четко обозначить границы военной поддержки Украины.
Между тем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.