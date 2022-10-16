В Москве начались переговоры России с представителями ООН по зерновой сделке.

Со стороны Запада в них участвуют заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

Целями встречи заявлены продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений. Как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок ее действия истекает 19 ноября, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил в связи подрывом Крымского моста, что взрывчатку для теракта могли доставить морем. Если это докажут, существует вероятность того, что зерновая сделка может быть поставлена под вопрос.

Заявление о возможности разрыва зерновой сделки привело к тому, что цена на пшеницу достигла самого высокого уровня с июня. Аналитики говорили, что любое замедление темпов поставок на Черном море может привести к росту цен на основные продукты питания во всем мире, которые в последнее время снижались.