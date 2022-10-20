После атак войск РФ по инфраструктуре Украины в США создали рабочую группу по ее восстановлению

После ударов российских войск по инфраструктуре Украины в США создали рабочую группу по ее восстановлению.

Об этом говорится на сайте министерства торговли США.

Два американских министерства - торговли, транспорта - а также украинское Мининфраструктуры создали вчера рабочую группу, "сосредоточенную на критических потребностях Украины во время войны и будущей постконфликтной реконструкции инфраструктуры".

Первую встречу группа проведет в ближайшие месяцы. Особое внимание группа уделит вопросам энергетики. Также будет обсуждаться "участие частного сектора США и внедрение лучших американских и украинских инноваций в реконструкцию Украины".

Напомним, по данным на 19 октября за семь дней войска РФ разрушили 408 объектов инфраструктуры Украины. Среди них более 45 объектов энергетики.

Также сообщалось, что повреждены 40% энергетической инфраструктуры. Украинцев ожидают веерные отключения электричества.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.