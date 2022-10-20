Россияне каждый день разрушают украинскую инфраструктуру. Иллюстративное фото: t.me/dsns_telegram

После ударов российских войск по инфраструктуре Украины в США создали рабочую группу по ее восстановлению.

Об этом говорится на сайте министерства торговли США.

Два американских министерства - торговли, транспорта - а также украинское Мининфраструктуры создали вчера рабочую группу, "сосредоточенную на критических потребностях Украины во время войны и будущей постконфликтной реконструкции инфраструктуры".

Первую встречу группа проведет в ближайшие месяцы. Особое внимание группа уделит вопросам энергетики. Также будет обсуждаться "участие частного сектора США и внедрение лучших американских и украинских инноваций в реконструкцию Украины".

После атак войск РФ по инфраструктуре Украины в США создали рабочую группу по ее восстановлению

Напомним, по данным на 19 октября за семь дней войска РФ разрушили 408 объектов инфраструктуры Украины. Среди них более 45 объектов энергетики.

Также сообщалось, что повреждены 40% энергетической инфраструктуры. Украинцев ожидают веерные отключения электричества.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться