Ночью россияне нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Также под удар попало промышленное предприятие. Есть серьезные разрушения, на месте работают соответствующие службы.

Люди, по предварительным данным, не пострадали.

Напомним, власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября. В частности с таким призывом к жителям области обратился глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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