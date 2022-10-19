Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. В нем он коснулся тем положения в украинской энергетике и борьбы с иранскими дронами.

Президент сообщил, что за сутки три энергетических объекта страны были уничтожены ударами российских военных. Он призвал украинцев максимально ограничить использование электроэнергии 20 октября с 7:00 до 23:00.

Он добавил, что состоялось общее совещание, посвященное энергетике - как с госструктурами, так и с частными компаниями. Зеленский сказал, что все готовятся к ударам россиян по энергосистеме зимой.

Также президент привел данные, по которым в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона "Шахед" и десятки ракет. В частности, сегодня только на киевском направлении было уничтожено десять иранских дронов.

Кроме того, Зеленский призвал мужчин на неконтролируемых территориях сделать все, чтобы не попасть под мобилизацию.

В обращении он сообщил о встречах с еврокомиссаром по кризисным ситуациям и главой МИД Греции, а также о телефонном разговоре с президентом Турции. Завтра в планах у президента участие в саммите ЕС.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией.

"Страна" подробно анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.