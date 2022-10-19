Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом Зеленский написал в своем Твиттере.

"Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продлении", – сообщил президент Украины.

Кроме того, стороны "высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности".

В свою очередь, согласно сообщению канцелярии президента Турции, он с Зеленским обсудил "последнее развитие событий в российско-украинской войне".

"Во время разговора Эрдоган заявил, что видение дипломатического урегулирования должно сохраняться при любых обстоятельствах, и выразил готовность приложить все необходимые усилия для завершения войны путем переговоров", - отмечается в сообщении.

Также Эрдоган поблагодарил Зеленского за соболезнования в связи со взрывом на шахте в Бартыне, где погибли 40 человек.

Накануне Эрдоган сообщал, что в Турции в кратчайшие сроки по договорённости с Россией будет создан международный газовый хаб, наиболее подходящее место для него находится в европейской части страны, заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он с Путиным поручили делегациям быстро начать работу по разработке газового хаба.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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