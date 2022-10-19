20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области.

Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Только что провели совещание по Минэнерго, Минэнергетики, руководителям обладминистраций. Завтра по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, прежде всего они будут касаться предприятий и заводов. Но это будет касаться и населения. Завтра будет трудный день. Мы просим с 7 утра до 23 часов вечера минимизировать пользование электроэнергией. Это касается каждой области. Мэры городов уже уведомлены. Завтра будет ограничено освещение городов", - подчеркнул Тимошенко.

Он добавил, что в Офисе президента разработали план и будут обращаться к международным партнерам о помощи с дополнительными генераторами.

Ранее советник министра энергетики Александр Харченко предупреждал, что сегодня и завтра в разных регионах Украины возможны веерные отключения электричества для упрощения восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Страна" подробно анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.