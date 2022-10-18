За последние 9 дней были разрушены 30% электростанций в Украине. Это делает невозможным мирные переговоры с РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Не осталось пространства для переговоров с путинским режимом", – написал он.

"Интересно, что в российских военных телеграмм-каналах сегодня, после очередных ударов по инфраструктуре, распространяется ровно обратный тезис - что эти удары призваны показать Киеву, что нужно идти на переговоры, иначе будет ещё хуже", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет отказываться от переговоров, пока РФ представляет военную угрозу.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.