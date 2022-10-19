Сегодня и завтра в разных регионах Украины возможны веерные отключения электричества для упрощения восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщил советник министра энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

По его словам, серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что за последние девять дней были разрушены 30% электростанций в Украине.

А замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть готовыми к отключениям света, воды и тепла из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

"Страна" подробно анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.

Между тем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.