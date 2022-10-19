На левом берегу Киева возникли проблемы со светом. Энергетики ликвидируют нарушения в электросетях
Днем в среду, 19 октября, на левом берегу Киева возникли проблемы со светом. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" ликвидируют нарушения в сетях левого берега столицы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Специалисты уже выехали на энергообъект для выяснения причин. Как только причины будут выяснены, "Киевские электросети" смогут сориентировать клиентов о времени возобновления электроснабжения, сообщили в КГГА.
Тем временем киевляне, проживающие на левом берегу уже сообщают о частичном возобновлении электричества с 16:20. Света не было около часа.
Тем временем уже завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.
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