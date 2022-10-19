Днем в среду, 19 октября, на левом берегу Киева возникли проблемы со светом. Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" ликвидируют нарушения в сетях левого берега столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Специалисты уже выехали на энергообъект для выяснения причин. Как только причины будут выяснены, "Киевские электросети" смогут сориентировать клиентов о времени возобновления электроснабжения, сообщили в КГГА.

Тем временем киевляне, проживающие на левом берегу уже сообщают о частичном возобновлении электричества с 16:20. Света не было около часа.

Тем временем уже завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Ранее "Страна" анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.