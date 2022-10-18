В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысячам семей, оставшихся без света после утреннего обстрела объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в телеграм-канале.

По словам Кличко, из-за отключения электричества отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.

Специалистам удалось за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города.

"Два объекта критической инфраструктуры получили сегодня серьезные повреждения. В частности, объект в Деснянском районе. Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране.

После сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже возобновили водоснабжение. Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", - написал Кличко.

Вместе с этим, власти Киевской области призвали не включать утюги, стиральные машины и бойлеры в пиковые часы нагрузки. Пользоваться электроприборами советуют с 23:00 до 06:00.

Власти Киева сегодня также не исключают веерных отключений электроэнергии.