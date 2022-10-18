Власти Киева не исключают проведения веерных отключений электроэнергии во вторник 18 октября.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Что касается веерных отключений, они пока возможны. "Укрэнерго" говорит, что такой вариант не исключается", - сказал он на брифинге.

Николай Поворозник отметил, что остается необходимость снижения потребления электричества и воды в столице.

Ранее у Зеленского также призвали украинцев быть готовыми к отключениям света, воды и тепла.

Напомним, в результате утренней атаки по киевской ТЭЦ уже трое погибших. Все погибшие - работники коммунальных служб. По словам Кличко, подвергшиеся удару объекты инфраструктуры очень сильно повреждены, ГосЧС делает все, чтобы ликвидировать последствия.

Спасатели опубликовали фото ликвидации пожара после ракетного удара по ТЭЦ в Киеве. Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.

Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив остался без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.

По последним данным, утренними обстрелами повреждена не только эта ТЭЦ, но и еще один неназванный объект критической инфраструктуры.