В результате утренней атаки на Киев погибли три человека - обновленные данные
В результате утренней атаки на Киев, которая произошла 18 октября, уже трое погибших.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире муниципального канала.
Все погибшие - работники коммунальных служб. По словам Кличко, подвергшиеся удару объекты инфраструктуры очень сильно повреждены, ГосЧС делает все, чтобы ликвидировать последствия.
Напомним, ранее прокуратура сообщала о двух погибших и одном раненом.
Спасатели опубликовали фото ликвидации пожара после ракетного удара по ТЭЦ в Киеве. Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.
Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив остался без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.
По последним данным, утренними обстрелами повреждена не только эта ТЭЦ, но и еще один неназванный объект критической инфраструктуры.
Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.
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