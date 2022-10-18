ГосЧС публикует фото ликвидации пожара после ракетного удара по ТЭЦ-6 в Киеве, который российские войска нанесли утром 18 октября.

Зафиксировано три прилета по объекту энергообеспечения на левом берегу города. Взрывы прогремели в Деснянском районе.

Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив остался без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в соседнем с Троещиной Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.

По данным прокуратуры, в Киеве в результате утренней атаки на ТЭЦ погибли два человека, один ранен. На месте работают следователи, открыто уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По последним данным, утренними обстрелами повреждена не только эта ТЭЦ, но и еще один неназванный объект критической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.