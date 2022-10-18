Власти Киевской области призвали не включать утюги, стиральные машины и бойлеры в пиковые часы нагрузки
Жителей Киевской области призвали уменьшить использование электричества в пиковые часы, чтобы помочь энергетикам восстанавливать сети после атак РФ и обеспечивать стабильную подачу электроэнергии.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба публикует инфографику, как пользоваться электроприборами (электрообогревателем, электроплитой, утюгом, бойлером, стиральной машиной), чтобы уменьшить потребление электроэнергии.
- с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00 - не использовать;
- с 09:00 до 17:00 - ограничить использование;
- с 23:00 до 06:00 - можно использовать.
Как писала "Страна", утренними обстрелами в Киеве была повреждена ТЭЦ-6 и еще один неназванный объект критической инфраструктуры.
В результате атаки погибли трое работников коммунальных служб. По словам мэра столицы Виталия Кличко, подвергшиеся удару объекты инфраструктуры очень сильно повреждены, ГосЧС делает все, чтобы ликвидировать последствия.
Жители киевской Троещины сообщают в соцсетях, что жилмассив остался без света и воды. Также сообщают о перебоях со светом и водой в Лесном массиве. Вместе с тем, в ДТЭК предупредили о возможных перебоях с электричеством в Киеве из-за утренних ударов.
Власти Киева сегодня также не исключают веерных отключений электроэнергии.