В Винницкой области прилет зафиксирован по объекту энергетической инфраструктуры - ОВА
В Винницкой области, где днем в среду, 19 октября, прогремели взрывы, попадание было в объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Он заявил, что на месте работают спасательные службы.
Напомним, 17 октября, во время очередного массированного обстрела Украины, в Винницкой области войска РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры.
Мы также писали, что в Винницкой области ввели режим тотальной экономии электроэнергии.
Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.