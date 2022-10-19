В Винницкой области, где днем в среду, 19 октября, прогремели взрывы, попадание было в объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Он заявил, что на месте работают спасательные службы.

Напомним, 17 октября, во время очередного массированного обстрела Украины, в Винницкой области войска РФ нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры.

Мы также писали, что в Винницкой области ввели режим тотальной экономии электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.