В Винницкой области сократили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет начинаться не в 23:00, а в 00:00. И длиться до 5:00.

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в своем телеграм-канале.

"В это время запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться по транспорту или пешком. Исключение – наличие спецпропуска и удостоверения личности или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Волынской и Житомирской областях также сократили комендантский час. В Волынской области комендантский час с 28 сентября длится с 00:00 до 05:00. Такое же время комендантского часа объявил для Житомирской области глава ОВА Виталий Бунечко.

Кроме того, в Киеве предлагают пересмотреть время комендантского часа и сделать его продолжительность с 24:00 до 05:00. Петиция с такой идеей зарегистрирована на сайте Киевского горсовета.

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