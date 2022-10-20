В четверг, 20 октября, в Киевской области призвали максимально ограничить потребление энергии с 07:00 и до 23:00.

О дне тотальной экономии электричества в телеграм-канале напомнил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Для экономии гражданам предлагается выключить и не пользоваться такими приборами:

электрообогреватель,

электроплиту,

утюг,

бойлер,

телевизор,

микроволновку,

роутер,

холодильник,

чайник,

стиральную машину.

Бизнес призывают выключить и не использовать:

уличное освещение,

внутреннее освещение помещений,

подсветку прилавков и стендов,

телевизоры, LED-экраны и вывески,

большегабаритные приборы,

строительные приборы.

К "тотальной" и "жёсткой" экономии энергии на протяжении всего дня призвал и губернатор Днепропетровской области.

"Сейчас каждая включенная стиральная машинка может привести к аварийным отключениям", - сообщил Валентин Резниченко в телеграм-канале.

Напомним, у Зеленского объявили об ограничениях на пользование электроэнергией по всей Украине 20 октября.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский также призвал максимально снизить потребление электричества в этот день.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

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