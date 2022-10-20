Выключите холодильники и роутеры. Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября
В четверг, 20 октября, в Киевской области призвали максимально ограничить потребление энергии с 07:00 и до 23:00.
О дне тотальной экономии электричества в телеграм-канале напомнил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Для экономии гражданам предлагается выключить и не пользоваться такими приборами:
- электрообогреватель,
- электроплиту,
- утюг,
- бойлер,
- телевизор,
- микроволновку,
- роутер,
- холодильник,
- чайник,
- стиральную машину.
Бизнес призывают выключить и не использовать:
- уличное освещение,
- внутреннее освещение помещений,
- подсветку прилавков и стендов,
- телевизоры, LED-экраны и вывески,
- большегабаритные приборы,
- строительные приборы.
К "тотальной" и "жёсткой" экономии энергии на протяжении всего дня призвал и губернатор Днепропетровской области.
"Сейчас каждая включенная стиральная машинка может привести к аварийным отключениям", - сообщил Валентин Резниченко в телеграм-канале.
Напомним, у Зеленского объявили об ограничениях на пользование электроэнергией по всей Украине 20 октября.
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский также призвал максимально снизить потребление электричества в этот день.
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