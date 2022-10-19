В Николаеве и Николаевской области завтра не будет работать электротранспорт в целях экономии электричества.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким в своем обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"Чтобы не было отключений в области и в целом по Украине, необходимо всем вместе меньше потреблять энергию. Я связался с мэрами городов – не будут завтра работать электротранспорт, предприятия, освещение магазинов и тому подобное", – сказал он.

Однако мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Телеграм уточнил, что завтра электротранспорт в городе будет работать, но его количество уменьшат на 60%. Также в областном центре выключат светофоры.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Он добавил, что в Офисе президента разработали план и будут обращаться к международным партнерам о помощи с дополнительными генераторами.

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