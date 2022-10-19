На фоне войны в украинских учебных заведения могут продлить учебный год. Об этом в эфире "1+1" сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, есть несколько вариантов, как дети будут догонять программу, которую не удалось вовремя проработать из-за войны и отключения света: уплотнение учебной программы и вероятное продление учебного года.

"Точнее, завершение занятий в рамках учебного года. Поскольку по закону учебный год завершается 30 июня. И, собственно, в июне закон не запрещает проводить занятия, если в этом есть необходимость", - объяснил он.

Ранее мы писали, что все столичные учебные заведения 17 октября перешли на дистанционный режим, поскольку воздушная тревога была оглашена до начала учебного процесса.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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