Все школы Чернигова с сегодняшнего дня переходят в режим дистанционной формы обучения.

Об этом рассказал начальник городского управления образования Василий Билогура, сообщает "Суспильне".

По словам Билогуры, школы переходят на дистанционку до конца недели. После этого школьники планово уходят на каникулы.

"Это решение связано с длительной продолжительностью воздушных тревог в городе. Ведь это усложняет организацию образовательного процесса в школах", - сказал Билогура.

Напомним, в Киеве из-за атаки дронов все учебные заведения перевели на дистанционный режим.

Вместе с тем, в Одесской области школы с укрытиями возвращаются к оффлайн обучению.

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