Правительство Украины оптимизировало регламент длительности уроков и занятий для дистанционной формы школьного образования в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины на официальной странице Фейсбук.

"Для многих родителей остается открытым вопрос, насколько правильно организован процесс дистанционного обучения и сколько должны продолжаться уроки на дистанционке", - пишут в МОЗ.

Согласно информации министерства, с 9 сентября обновлен обязательный регламент продолжительности занятий в режиме реального времени в условиях военного положения для:

1-2 классов – два урока по 30 минут или три – по 20 минут;

3-4 классов – два урока по 45 минут или три – по 30 минут, или четыре – по 20 минут;

5-6 классов – два урока по 45 минут или три – по 35 минут, или четыре – по 25 минут;

7-9 классов – два урока по 45 минут или три – по 40 минут, или четыре – по 30 минут, или пять – по 25 минут;

10-11 классов – три урока по 45 минут или четыре – по 35 минут, или пять – по 30 минут, или шесть – по 25 минут.

Также для учащихся, которые находятся за границей и получают образование во вторую смену, начало занятий должно стартовать не позднее 16:00, а для учащихся 1-4 классов, находящихся за границей, допускается организация занятий во вторую смену.

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