В МОЗ объяснили украинцам, как им поступать в случае отказа медиков сделать прививку
Специалисты сферы здравоохранения объяснили украинцам, что делать, если им отказывают в вакцинации.
Об этом написали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины на официальной странице на Фейсбук.
"Если вам отказывают в прививке – не соглашайтесь!" - настаивают врачи.
В случае отказа, в МОЗ советуют, спросить и записать имя, фамилию, отчество и должность отказывающего в вакцинации медицинского работника, а также уточнить, на каком основании этим работником дается отказ в вакцинации.
В публикации врачи привели примеры распространенных заблуждений о случаях, в которых работники медицинской сферы имеют право отказать в вакцинации:
- Отсутствие декларации с врачом или местной прописки не может являться поводом для отказа. Настаивайте, что это незаконно.
- Если ради вас не хотят открывать новый флакон коронавирусной вакцины, так как нет других желающих, ссылайтесь на письмо Минздрава от 2 февраля 2022 руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения ОГА о том, что открывать флакон с многодозной вакциной можно с приходом первого пациента.
Если решить вопрос так и не удалось, медики советуют придерживаться следующего алгоритма действий:
- Обратитесь к главному врачу (руководителю) медучреждения и объясните суть проблемы.
- Если это не помогло, пишите официальную жалобу в департамент/управление здравоохранения вашего города или области.
- Жалобу можно подать, позвонив в контакт-центр Минздрава, или заполнив электронную форму по ссылке.
Врачи также напомнили, что все прививки по Национальному календарю прививок в Украине и вакцинация от коронавируса безвозмездны в государственных или частных клиниках Украины, имеющих договор с Национальной службой здоровья.
"Знайте свои права и вакцинируйтесь!" - пишут в МОЗ в завершении публикации.
Напомним, ранее медики объяснили украинцам, можно ли делать несколько прививок в один день.