Специалисты сферы здравоохранения объяснили украинцам, что делать, если им отказывают в вакцинации.

Об этом написали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины на официальной странице на Фейсбук.

"Если вам отказывают в прививке – не соглашайтесь!" - настаивают врачи.

В случае отказа, в МОЗ советуют, спросить и записать имя, фамилию, отчество и должность отказывающего в вакцинации медицинского работника, а также уточнить, на каком основании этим работником дается отказ в вакцинации.

В публикации врачи привели примеры распространенных заблуждений о случаях, в которых работники медицинской сферы имеют право отказать в вакцинации:

Отсутствие декларации с врачом или местной прописки не может являться поводом для отказа. Настаивайте, что это незаконно.

Если ради вас не хотят открывать новый флакон коронавирусной вакцины, так как нет других желающих, ссылайтесь на письмо Минздрава от 2 февраля 2022 руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения ОГА о том, что открывать флакон с многодозной вакциной можно с приходом первого пациента.

Если решить вопрос так и не удалось, медики советуют придерживаться следующего алгоритма действий:

Обратитесь к главному врачу (руководителю) медучреждения и объясните суть проблемы. Если это не помогло, пишите официальную жалобу в департамент/управление здравоохранения вашего города или области. Жалобу можно подать, позвонив в контакт-центр Минздрава, или заполнив электронную форму по ссылке.

Врачи также напомнили, что все прививки по Национальному календарю прививок в Украине и вакцинация от коронавируса безвозмездны в государственных или частных клиниках Украины, имеющих договор с Национальной службой здоровья.

"Знайте свои права и вакцинируйтесь!" - пишут в МОЗ в завершении публикации.

Напомним, ранее медики объяснили украинцам, можно ли делать несколько прививок в один день.