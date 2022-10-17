В сентябре 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1208 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 229 пациентов диагностирован СПИД, при этом 103 человека умерли от СПИДа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на своей официальной странице на Фейсбук.

Врачи также приводят статистику путей инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2022 года:

гетеросексуальный – 792;

гомосексуальный – 29;

парентеральный - 382;

вертикальный - 132**;

неизвестный - 3.

В ЦОЗ уточняют, что информация с обозначением "*" приведена без учета данных Харьковской области с февраля 2022 года, а также АР Крым – с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей – с 2015 года. Случаи, обозначенные "**" в большинстве своем (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции.

"Людям, живущим с ВИЧ, важно получать антиретровирусную терапию и не прерывать лечение, иначе вирус сможет адаптироваться к компонентам лекарства и стать неуязвимым к ним. Так он снова начнет размножаться и поражать иммунную систему. Поэтому АРТ необходимо принимать каждый день на протяжении всей жизни!" - пишут медики.

"Если из-за боевых действий пациенты выехали из места, где постоянно проживают, в том числе за границу, они могут получить антиретровирусную терапию и другую медицинскую помощь!", - напомнили также в ЦОЗ и привели в публикации список онлайн-сервисов, которые смогут помочь в поиске клиники.

Напомним, в августе текущего года в Украине официально зарегистрировано 1152 новых случая ВИЧ-инфекции, у 275 пациентов диагностирован СПИД, а 116 человек умерли от СПИДа.

Ранее в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины объяснили разницу между понятиями СПИД и ВИЧ. В ЦОЗ рассказали, что такие медицинские термины, как ВИЧ и СПИД, уже стали привычными для украинцев. Однако, между ними существует разница.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в США одобрили лекарство Apretude для профилактики ВИЧ. Его нужно колоть шесть раз в год.