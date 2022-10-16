Врачи подняли актуальный для украинцев вопрос комбинирования различных прививок и вакцин в один день.

Об этом написал Центр гражданского здоровья Украины в своем Фейсбук.

"Безопасно ли получать несколько прививок в один день? Да!" - пишут в ЦГЗ.

По мнению врачей, комбинировать вакцины – безопасно. По их словам, подтверждением тому являются многочисленные исследования, а также мировая практика за один визит получать защиту от нескольких заболеваний.

"Обычно ваш домашний врач и педиатр индивидуально подбирает комбинацию вакцин. Важным ориентиром для его работы являются: типы вакцин, возраст пациента и общее состояние здоровья", - уточняют в ЦГЗ.

Специалисты ЦГЗ также предложили рассмотреть несколько типичных ситуаций, где может возникнуть вопрос одновременного введения различных вакцин:

Календарь профилактических прививок для детей.

"Если посмотреть на схему календаря профилактических прививок, то мы увидим, что некоторые заболевания профилактируются одновременно. Например в два месяца ребенок должен получить вакцины против: дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и ХИБ-инфекции", - объясняют медики.

По их мнению в данном вопросе, исследования показывают, что одновременное введение различных комбинаций вакцин эффективно и не несет повышенного риска развития побочных реакций. В то же время, проведение нескольких прививок во время одного посещения врача имеет две практические цели:

ребенок проходит иммунизацию и, таким образом, получает защиту как можно раньше в уязвимые первые месяцы жизни; получение нескольких прививок одновременно означает, что ребенку придется меньше посещать врача, родители сэкономят время;

Врачи также напоминают, что сочетание за один визит прививок календарных и рекомендованных возможно только по рекомендации врача.

Вакцинация против гриппа и COVID-19 для взрослых и детей.

По рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, вакцины против COVID-19 можно вводить одновременно с неживой вакциной против гриппа во время одного визита в разные конечности. Или если такой возможности не было, то соблюдать какие-либо временные промежутки. Рекомендации НТГЭИ "Позиция №18-08/2022", утвержденные приказом Минздрава (от 02.09.2022 №1586).

Календарь профилактических прививок и рекомендованные вакцины для взрослых.

В ЦГЗ поясняют, что вакцинацию против дифтерии и столбняка начинают в раннем детском возрасте и продолжают в дальнейшем каждые десять лет.

"Например, если вам 26, 36, 46 и т.д., то вы должны сделать ревакцинацию против дифтерии и столбняка. Содержимое одной вакцины содержит защиту против этих двух заболеваний. Если вы хотите сделать прививку против столбняка и дифтерии и, к примеру, против COVID-19, то следует соблюдать промежуток не менее двух недель. В других случаях профилактики заболеваний всегда консультируйтесь со своим домашним врачом", - советуют специалисты.

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