Медики сообщили, когда делать прививку от коронавируса украинцам, которые его уже перенесли
Минздрав призывает украинцев, недавно переболевших COVID-19, все равно сделать прививку от коронавируса.
Главное правило – подождать 28 дней после появления первых симптомов болезни, а затем можно вакцинироваться.
Медики напоминают, что перенесенный COVID-19 не гарантирует, что вы не заболеете еще раз и перенесете заболевание легко.
"Только вакцинация защищает от тяжелой болезни, осложнений и смерти от ковида. Не откладывайте прививки на потом, надеясь на естественный иммунитет. Сделайте первоначальный курс прививки из одной дозы вакцины Janssen или двух доз любой другой антиковидной вакцины. А если вы уже вакцинированы, то не забудьте получить первую, а впоследствии и вторую бустерную прививку", - призывают в Минздраве.
Ранее мы публиковали инфографику, как в Украине изменили схему вакцинации против коронавируса. Основным изменением стало то, что инактивированную вакцину CoronoVac теперь можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.
- Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок от COVID-19 из одной дозы вакцины Janssen или двух доз вакцин (CoronaVac или Pfizer).
- Через 5 месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет нужно сделать первую бустерную прививку.
- Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.
Ранее Минздрав публиковал статистику, что в Украине растет смертность от коронавируса.