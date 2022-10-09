Минздрав призывает украинцев, недавно переболевших COVID-19, все равно сделать прививку от коронавируса.

Главное правило – подождать 28 дней после появления первых симптомов болезни, а затем можно вакцинироваться.

Медики напоминают, что перенесенный COVID-19 не гарантирует, что вы не заболеете еще раз и перенесете заболевание легко.

"Только вакцинация защищает от тяжелой болезни, осложнений и смерти от ковида. Не откладывайте прививки на потом, надеясь на естественный иммунитет. Сделайте первоначальный курс прививки из одной дозы вакцины Janssen или двух доз любой другой антиковидной вакцины. А если вы уже вакцинированы, то не забудьте получить первую, а впоследствии и вторую бустерную прививку", - призывают в Минздраве.

Ранее мы публиковали инфографику, как в Украине изменили схему вакцинации против коронавируса. Основным изменением стало то, что инактивированную вакцину CoronoVac теперь можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок от COVID-19 из одной дозы вакцины Janssen или двух доз вакцин (CoronaVac или Pfizer).

Через 5 месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет нужно сделать первую бустерную прививку.

Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

Ранее Минздрав публиковал статистику, что в Украине растет смертность от коронавируса.