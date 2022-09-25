У генерального директора Pfizer Альберта Бурла - снова положительный результат теста на Covid-19.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Бурла написал, что "чувствует себя хорошо" и что у него нет никаких симптомов ковида.

А бустерную прививку не делал, потому что, по рекомендации врачей, выдерживал 3-месячную паузу после предыдущего случая положительного тестирования (который случился в августе).

"Хотя мы добились большого прогресса, вирус все еще с нами", - пишет Бурла.

Отметим, что Бурла делал четыре прививки вакциной Comirnaty, производимой его компанией в кооперации с BioNTech. В августе он сообщал, что чувствовал себя хорошо, него были "очень легкие симптомы".

Ранее мы рассказывали, что сколько украинцев заразились коронавирусом во вторую неделю сентября.

Также сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 придется на второй месяц осени.

Вместе с тем, в Украине разрешили бустерную ковид-прививку всем желающим. Вакцинироваться можно не ранее, чем через 4 месяца после получения первой бустерной дозы.