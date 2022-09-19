В Украине разрешили делать вторую бустерную прививку против коронавируса всем совершеннолетним желающим. Ранее бустерную дозу получить во второй раз могли только украинцы, входящие в группы риска.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что вакцинация осуществляется не ранее, чем через 4 месяца после получения первой бустерной прививки.

Министерство здравоохранения, согласно рекомендациям WHO, EMA и ECDC и Национальной технической группы экспертов по иммунизации, также утвердило новые схемы вакцинации. Ими предусмотрено, что вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

"Если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации, кроме того, что безопасны, они еще и защищают от госпитализации и рисков смертей в результате коронавирусной болезни", – отмечают в ведомстве.

Также в Украине снизили минимальный срок вакцинации между базовым курсом и первым бустером с 6 до 5 месяцев.

"В соответствии с последними исследованиями, речь идет о наиболее оптимальном времени для введения первого бустера, у некоторых людей защита может ослабляться уже через 5 месяцев, соответственно мы не можем лишать их права получить бустер", – объясняет Кузин.

Как резюмировали в Минздраве, в Украине сейчас доступны три вакцины против COVID-19:

инактивированная CoronaVac от Sinovac

мРНК-вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech

векторная Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson

Напомним, что в период с 05.09 по 11.09 зафиксировано 23 864 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 3706, медработников – 551), а также 81 037 человек были вакцинированы против COVID-19.

Ранее мы писали, что в Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, связанных с этой болезнью.

Отметим, что Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2022 года.