В Украине за прошедшую неделю с 26 сентября по 2 октября зафиксировано 42 802 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 2 тыс. меньше, чем неделей ранее.

Данные приводит Минздрав.

Однако при меньшем количестве заболевших на этой неделе больше украинцев с COVID-19 были госпитализированы (7 167 человек) и погибли - 202 человека на этой неделе против 161 на предыдущей.

Почти 214 тыс. человек были вакцинированы. На данный момент уже более 15 млн украинцев получили как минимум две дозы прививки.

Однако медики призывают украинцев получить еще и бустерную вакцину, чтобы обезопасить себя в преддверии традиционного сезона роста числа заболеваний.

Отметим, что постепенно в Украину начал возвращаться масочный режим. В Сумах и ряде городов Днепропетровской области уже вернули обязательное ношение масок в общественном транспорте.

А в Киеве сегодня власти рекомендовали вернуться к ношению масок в общественных местах. То есть пока в столице ношение масок желательно, но не обязательно.

Уровень заболеваемости COVID-19 за неделю с 26 сентября по 2 октября в Киеве вырос до 2515 случаев, госпитализированы 242 человека, 22 человека скончались.