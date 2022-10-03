В Сумах частично возвращают обязательный масочный режим из-за новой волны коронавируса. На внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС приняли решение вернуть обязательное ношение масок в общественном транспорте.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Электроавтотранс".

"С октября текущего года нахождение пассажиров в салонах коммунального транспорта без средств индивидуальной защиты запрещено", - говорится в сообщении.

Решение связано с ростом количества новых случаев коронавируса в городе.

На днях вернуть маски решили и в Павлограде Днепропетровской области. Там маски нужно носить и в городском транспорте, и в общественных местах. А первыми в области вернули ограничения в городе Желтые Воды еще в конце сентября.

Напомним, что сегодня и власти Киева рекомендовали вернуться к ношению масок в общественных местах. То есть пока в столице ношение масок желательно, но не обязательно.

Уровень заболеваемости COVID-19 за неделю с 26 сентября по 2 октября в Киеве вырос до 2515 случаев, госпитализированы 242 человека, 22 человека скончались.

Напомним, что по словам медиков, самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Медики предупредили украинцев об одновременной циркуляции гриппа и коронавируса этой зимой.