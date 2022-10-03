В Киеве городские власти призывают вернуться к ношению масок в публичных местах из-за резкого роста заболеваемости COVID-19.

Об этом в телеграм-канале сообщает КГГА.

"Рекомендуем находиться в средствах индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях. Подходит респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот. Предпринимателей просим обновить маркировку для соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями", - говорится в сообщении КГГА.

Уровень заболеваемости COVID-19 за неделю с 26 сентября по 2 октября в Киеве вырос до 2515 случаев, госпитализированы 242 человека, 22 человека скончались.

Напомним, что по словам медиков, самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Тем более, что медики предупредили украинцев об одновременной циркуляции гриппа и коронавируса этой зимой.

"Страна" писала, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим. Ранее бустерную дозу получить во второй раз могли только украинцы, входящие в группы риска.