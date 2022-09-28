В Украине изменили схему вакцинации против COVID-19. Фото: SSilver/Depositphotos

В Украине обновили схемы вакцинации против COVID-19. Основным изменением стало то, что инактивированную вакцину CoronoVac теперь можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

"Если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации являются безопасными и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Таким образом:

  • Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок от COVID-19 из одной дозы вакцины Janssen или двух доз вакцин (CoronaVac или Pfizer).
  • Через 5 месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет нужно сделать первую бустерную прививку.
  • Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

Новая схема вакцинации против ковида

Схема вакцинации против ковида

Схема вакцинации против ковида

Ранее мы писали, что медики объяснили, почему важно в срок колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19. За неделю заразились больше 36 тысяч человек.

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