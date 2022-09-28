В Украине обновили схемы вакцинации против COVID-19. Основным изменением стало то, что инактивированную вакцину CoronoVac теперь можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

"Если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации являются безопасными и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Таким образом:

Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок от COVID-19 из одной дозы вакцины Janssen или двух доз вакцин (CoronaVac или Pfizer).

Через 5 месяцев после первичного курса всем людям от 18 лет нужно сделать первую бустерную прививку.

Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

Ранее мы писали, что медики объяснили, почему важно в срок колоть бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19. За неделю заразились больше 36 тысяч человек.