В Украине за неделю зафиксировали 36 683 случаев заболевания коронавирусом. Это больше почти на 13 тысяч по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

По данным Министерства здравоохранения, в период с 12 по 18 сентября в Украине зафиксировано 36 683 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Среди новых пациентов:

5 628 - дети,

869 – медицинские работники.

Также за прошедшую неделю:

госпитализированы - 6 273 человек,

летальных исходов - 90,

выздоровели - 17 430 человек.

Кроме того, с 12 по 18 сентября 62 617 человек были вакцинированы против COVID-19. В частности, из всех проведенных прививок 32,3% составляют первые дозы, 7,9% – вторые дозы, 57,1% – первые бустерные дозы, 2,6% – вторые бустерные дозы.

В общем, с начала вакцинальной кампании привит 16 085 581 человек, из них две дозы получили 15 306 559 человек, первую бустерную дозу – 2 090 796 человек, вторую бустерную дозу – 20 214 человек.

Напомним, в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим.

Тем временем в ВОЗ прогнозируют пик заражений коронавирусом в Украине уже на октябрь.

Кроме того, в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем.