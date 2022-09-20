В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19. За неделю заразились больше 36 тысяч человек
В Украине за неделю зафиксировали 36 683 случаев заболевания коронавирусом. Это больше почти на 13 тысяч по сравнению с прошлой неделей.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
По данным Министерства здравоохранения, в период с 12 по 18 сентября в Украине зафиксировано 36 683 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Среди новых пациентов:
- 5 628 - дети,
- 869 – медицинские работники.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализированы - 6 273 человек,
- летальных исходов - 90,
- выздоровели - 17 430 человек.
Кроме того, с 12 по 18 сентября 62 617 человек были вакцинированы против COVID-19. В частности, из всех проведенных прививок 32,3% составляют первые дозы, 7,9% – вторые дозы, 57,1% – первые бустерные дозы, 2,6% – вторые бустерные дозы.
В общем, с начала вакцинальной кампании привит 16 085 581 человек, из них две дозы получили 15 306 559 человек, первую бустерную дозу – 2 090 796 человек, вторую бустерную дозу – 20 214 человек.
Напомним, в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим.
Тем временем в ВОЗ прогнозируют пик заражений коронавирусом в Украине уже на октябрь.
Кроме того, в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится в обозримом будущем.