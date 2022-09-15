Пандемия коронавируса закончится уже в обозримом будущем.

Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что количество случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года.

"На прошлой неделе число случаев смерти из-за COVID-19, о которых поступили сообщения, было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения" — подчеркнул гендиректор ВОЗ.

Он сравнил борьбу с пандемией коронавируса с марафоном, подчеркнув: "Мы можем видеть финишную черту. Мы в победной позиции. Но сейчас хуже всего было бы прекратить бег".

Гендиректор в этой связи призвал мировое сообщество приложить дополнительные усилия в противодействии распространению инфекции. "Если не использовать эту возможность сейчас, то мы столкнемся с риском появления большего числа вариантов (коронавируса), с большим числом смертей, с большими сбоями и большей неопределенностью. Поэтому давайте используем эту возможность", - констатировал Гебрейесус.

Он призвал все страны полностью вакцинировать "группы наибольшего риска, включая работников здравоохранения и пожилых людей". По его словам, это приоритетная задача на пути к достижению поставленной ВОЗ цели - охватить прививками не менее 70% населения в каждом государстве.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 придется на второй месяц осени.

Отметим, что в Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года.