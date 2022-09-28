Медики предупредили, что эпидемиологический сезон 2022/2023 годов обещает одновременную циркуляцию в Украине гриппа и коронавируса SARS-CoV-2, что означает высокую активность эпидемического процесса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

Поскольку антигенные изменения вируса гриппа постоянны, то ВОЗ ежегодно обновляет свои рекомендации по составу вакцины. Для профилактики гриппа в следующем сезоне предложены четырехвалентные вакцины против вирусов гриппа, которые, вероятно, будут циркулировать на территории Украины:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

В эпидемическом сезоне 2021-2022 годов в Украине прошла волна пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Потому в течение прошлого сезона в стране зарегистрировали 5,9 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ (включая COVID-19).

За медицинской помощью по поводу заболевания респираторной группой инфекций обратилось 15,5% населения страны.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине разрешили бустерную COVID-прививку всем желающим, а также о том, что в ВОЗ прогнозируют пик заражений коронавирусом в Украине уже на октябрь.