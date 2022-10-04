Швеция передала Украине более 500 тысяч доз вакцины Comirnaty Original/Omicron BA.1 от Pfizer-BioNTech, разработанной специально против штамма "Омикрон" и его вариантов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем сайте.

Вакцина предназначена для бустерной дозы для уже имеющим первичный курс вакцинации от COVID-19.

Ее уже развезли в большинство областей Украины, в том числе по 23 тыс. доз доставили в Тернопольскую, Ривненскую, Хмельницкую и Житомирскую области, 40 тыс. в Днепропетровскую, 34,5 тыс. - в Винницкую, 20 тыс. - в Сумскую, 17 тыс. - в Ивано-Франковскую, 11,5 тыс. - в Николаевскую, 8,6 тыс. - в Одесскую, 5,7 тыс. - в Донецкую области.

Вакцина Comirnaty Original/Omicron BA.1 адаптирована специально для защиты против штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Она предназначена только для людей, уже получивших первичный курс вакцинации против COVID-19 любой другой вакциной.

В Украине вакцина будет использоваться для первой и второй бустерных прививок людей от 18 лет.

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