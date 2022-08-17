Американская пресса сообщает подробности того, как протекает ковид у первой леди США Джилл Байден.

Wall Street Journal пишет, что симптомы простуды появились у жены Байдена еще в понедельник, хотя за день до этого она сдала отрицательный тест на коронавирус. Экспресс-тест тоже оказался отрицательным, и лишь ПЦР выявил вирус.

А Washington Post сообщает, что на этой неделе Байден планировала отправиться во Флориду на мероприятия, посвященные ветеранам и семьям военных. Но теперь останется в резиденции в Южной Каролине, пока не получит два отрицательных теста подряд. По словам Байдена, у его жены "все хорошо".

По данным Daily Beast, Джилл Байден проведет в изоляции по крайней мере пять дней, а президенту придется 10 дней носить маску в помещениях и регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Кроме того, уже упомянутое издание Wall Street Journal заявляет, что преклонный возраст четы Байденов (79 Джо и 71 год Джилл) означает, что у них с большей вероятностью могут возникнуть осложнения после коронавируса.

Однако полностью пройденный ими курс вакцинации и применение препарата Paxlovid снижает риски, пишет WSJ со ссылкой на экспертов.

Как рассказывала "Страна", о коронавирусе у Джилл Байден стало известно вчера.

А Джо Байден положительный тест на коронавирус сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.