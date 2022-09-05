В Украине с начала сентября стремительно растет количество заболевших COVID-19. За прошедшую неделю, с 29 августа по 4 сентября, заболело более 16 тысяч человек, что на 41% больше людей, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Из этих 16 тысяч почти треть - 4611 человек - были вакцинированы.

Также на треть выросло количество госпитализаций, и на 15,8% - летальных исходов (44 человека за неделю).

Больше всего людей заразилось в Сумской (1579), Хмельницкой (1323), Тернопольской (1323) областях и городе Киев (1228).

Ранее главный санврач Украины объявил о начале осенней волны коронавируса. "Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте – апреле, а может, и в начале мая", - заявил Игорь Кузин.

При этом в Украине хватает закупленных ПЦР-систем и быстрых тестов, и государство получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их на грантовые средства.

А в КГГА призывали вернуться к ношению масок из-за роста количество заболевших коронавирусом.

Подобная тревожная тенденция наблюдается и в других странах.