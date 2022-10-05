Окончание коронавирусных локдаунов в Китае может в перспективе привести к резкому сокращению мировых запасов нефти и росту мировых цен на "черное золото".

Об этом пишет Bloomberg, который приводит слова главы крупнейшей нефтедобывающей компании мира и Саудовской Аравии Saudi Aramco Амина Насера.

"Мир должен быть обеспокоен. Это то, к чему мы движемся. Если Китай немного откроется [после коронавирусных локдаунов], то вы увидите, что резервные мощности нефтяных запасов будут полностью истощены", - заявил Насер в ходе выступления на конференции в Лондоне.

Сейчас в мире пока остаются незадействованными мощности добычи нефти всего на два миллиона баррелей, что составляет около двух процентов рынка. Однако этих объемов будет недостаточно для долгосрочных бесперебойных поставок сырья, считают международные аналитики, когда в Китае снимут ограничения после пандемии.

Также агентство сообщает, что уже в ближайшее время восстанавливающийся спрос в Китае может значительно увеличить цену на нефть.

Спрос на нефть в Китае, крупнейшем в мире импортере, может возрасти в ближайшие месяцы после того, как Пекин ввёл торговые льготы, позволяющие его мощной нефтеперерабатывающей промышленности поставлять больше сырой нефти и экспортировать больше готового топлива.

По словам отраслевого консультанта JLC, местным переработчикам и трейдерам были переданы две отдельные партии квот на импорт сырой нефти на оставшуюся часть этого года и в начале 2023 года, а также квота на экспорт топлива в размере 15 миллионов тонн.

По словам трейдеров, участвующих в рынке, эти шаги, вероятно, увеличат спрос на нефть в Китае, поскольку переработчики наращивают объемы, чтобы израсходовать свои квоты.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия и Россия планируют сильно сократить добычу нефти для роста цен на нее, а также о том, что в ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Позже стало известно, что Белый дом оценивает риски запрета на экспорт из США бензина, дизеля и других нефтепродуктов.