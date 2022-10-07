В Центре гражданского здоровья Украины сегодня украинцам напомнили о том, как вести себя в случаях появления признаков ОРВИ в условиях войны.

Об этом организация пишет в своем Фейсбук.

"Война диктует свои правила жизни и выживания. Стрессы, волнения, плохие условия в укрытиях, несбалансированное питание делают нас уязвимыми к вирусам и инфекциям", - пишут в ЦГЗ.

Медики советуют при первых же признаках ОРВИ, такие как насморк, боль в горле, повышение температуры тела и т.д., немедленно начинать действовать следующим образом:

много пейте; примите обезболивающее, если есть боль, но температура нормальная; промывайте нос солевым раствором или спреем; примите жаропонижающее средство, если чувствуете повышение температуры тела, озноб, боль в горле или ухе, головную боль; сообщите своему семейному врачу о вашем состоянии.

"Вы можете обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 к своему семейному врачу или к любому семейному врачу", - советуют в ЦГЗ.

Специалисты также советуют вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.

В публикации уточняется, что для получения дозы вакцины (первой, второй или бустерной) независимо от наличия декларации с врачом требуется:

обратиться в ближайшее медицинское учреждение или найти пункт вакцинации по специальной ссылке или позвонить на горячую линию НСЗУ 16–77;

прийти с паспортом и вакцинироваться.

Напомним, вчера медики объяснили украинцам, как позаботиться о здоровье глаз без лекарств.