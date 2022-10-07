Медики объяснили украинцам, что делать при первых признаках ОРВИ в условиях войны
В Центре гражданского здоровья Украины сегодня украинцам напомнили о том, как вести себя в случаях появления признаков ОРВИ в условиях войны.
Об этом организация пишет в своем Фейсбук.
"Война диктует свои правила жизни и выживания. Стрессы, волнения, плохие условия в укрытиях, несбалансированное питание делают нас уязвимыми к вирусам и инфекциям", - пишут в ЦГЗ.
Медики советуют при первых же признаках ОРВИ, такие как насморк, боль в горле, повышение температуры тела и т.д., немедленно начинать действовать следующим образом:
- много пейте;
- примите обезболивающее, если есть боль, но температура нормальная;
- промывайте нос солевым раствором или спреем;
- примите жаропонижающее средство, если чувствуете повышение температуры тела, озноб, боль в горле или ухе, головную боль;
- сообщите своему семейному врачу о вашем состоянии.
"Вы можете обратиться за направлением на бесплатное тестирование на COVID-19 к своему семейному врачу или к любому семейному врачу", - советуют в ЦГЗ.
Специалисты также советуют вакцинироваться, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.
В публикации уточняется, что для получения дозы вакцины (первой, второй или бустерной) независимо от наличия декларации с врачом требуется:
- обратиться в ближайшее медицинское учреждение или найти пункт вакцинации по специальной ссылке или позвонить на горячую линию НСЗУ 16–77;
- прийти с паспортом и вакцинироваться.
Напомним, вчера медики объяснили украинцам, как позаботиться о здоровье глаз без лекарств.