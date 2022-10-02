Медики рассказали украинцам об опасности тревожных состояний и дали методы борьбы с ними
В Центре гражданского здоровья украинцев предупреждают о возможной опасности тревожных состояний и призывают вовремя обращаться к врачу.
Об этом организация пишет в своем Фейсбук.
"Каждый из нас в любой период жизни может беспокоиться. В таком состоянии человек испытывает страх и тревожность. Стрессовые ситуации часто сопровождаются тревогой, например, когда нам нужно принимать важные решения или сдавать экзамены, или проходить собеседования. В условиях войны и критических ситуациях это состояние может усугубляться и влиять на наше здоровье", - пишется в публикации.
Врачи также информируют о том, какими могут быть симптомы тревоги:
- чувство беспокойства или напряжения, нервозность;
- ощущение надвигающейся опасности, паники или обреченности;
- учащенное сердцебиение и дыхание;
- потливость;
- дрожь;
- слабость или усталость;
- проблемы с концентрацией внимания или мнений;
- проблемы со сном;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).
- неспособность контролировать волнение;
- желание избегать вещей, вызывающих тревогу.
Специалисты также рекомендуют обратиться к врачу в обязательном порядке в следующих случаях:
- если вы очень часто нервничаете и чувствуете волнение, мешающее вашей работе и в повседневной жизни;
- ваш страх или беспокойство трудно контролируется;
- чувствуете депрессию, есть проблемы с алкоголем или наркотиками, или другие проблемы с психическим здоровьем, сопровождающиеся тревогой.
В Центре гражданского здоровья также призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия суицидальных мыслей или наклонностей.
"В условиях военного положения ваше физическое и психическое здоровье является важной составляющей жизни, которая поможет нам побеждать и восстанавливать государство", - пишется в публикации.
Напомним, ранее медики дали украинцам советы, как можно улучшить психологическое состояние во время войны.