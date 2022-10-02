В Центре гражданского здоровья украинцев предупреждают о возможной опасности тревожных состояний и призывают вовремя обращаться к врачу.

Об этом организация пишет в своем Фейсбук.

"Каждый из нас в любой период жизни может беспокоиться. В таком состоянии человек испытывает страх и тревожность. Стрессовые ситуации часто сопровождаются тревогой, например, когда нам нужно принимать важные решения или сдавать экзамены, или проходить собеседования. В условиях войны и критических ситуациях это состояние может усугубляться и влиять на наше здоровье", - пишется в публикации.

Врачи также информируют о том, какими могут быть симптомы тревоги:

чувство беспокойства или напряжения, нервозность;

ощущение надвигающейся опасности, паники или обреченности;

учащенное сердцебиение и дыхание;

потливость;

дрожь;

слабость или усталость;

проблемы с концентрацией внимания или мнений;

проблемы со сном;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

неспособность контролировать волнение;

желание избегать вещей, вызывающих тревогу.

Специалисты также рекомендуют обратиться к врачу в обязательном порядке в следующих случаях:

если вы очень часто нервничаете и чувствуете волнение, мешающее вашей работе и в повседневной жизни;

ваш страх или беспокойство трудно контролируется;

чувствуете депрессию, есть проблемы с алкоголем или наркотиками, или другие проблемы с психическим здоровьем, сопровождающиеся тревогой.

В Центре гражданского здоровья также призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае наличия суицидальных мыслей или наклонностей.

"В условиях военного положения ваше физическое и психическое здоровье является важной составляющей жизни, которая поможет нам побеждать и восстанавливать государство", - пишется в публикации.

Напомним, ранее медики дали украинцам советы, как можно улучшить психологическое состояние во время войны.